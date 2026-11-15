Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо лидеру Палестины Махмуду Аббасу по случаю национального праздника Государства Палестина, который отмечается 15 ноября, а заодно и дня рождения палестинского президента. Формально это протокольный документ. По существу же это очередное, бесспорное доказательство глупости и предвзятости всех тех, кто годами огульно обвинял Азербайджан в том, что наша страна «не поддерживает Палестину».

Позиция, сформулированная в письме главы нашего государства, предельно ясна. Азербайджан придает большое значение отношениям с Палестиной, основанным на дружбе и взаимном уважении. Он, как всегда демонстрируя солидарность в отношении палестинского вопроса, поддерживает урегулирование проблемы на основе принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН, путем создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Президент подтвердил, что наша страна и впредь будет оказывать гуманитарную поддержку братскому палестинскому народу. Ни двусмысленностей, ни оговорок, ни дипломатического тумана. Причем это не первое подобное заявление: тезис о двух государствах и Восточном Иерусалиме звучал и на встрече с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой в Баку 16 июля этого года. Так что сейчас снова была озвучена ясная и недвусмысленная формулировка, которую невозможно истолковать как «молчание» или «безразличие».

А теперь вспомним, какой шум поднимался вокруг этой темы. Сколько истеричных и спекулятивных заявлений прозвучало, когда азербайджанский дипломат остался сидеть в зале Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху! Часть делегаций демонстративно покинула зал, и некоторые из тех, кто сам умеет только красиво хлопать дверью, немедленно объявили, что Баку «предал палестинцев».

Остаться в зале и выслушать выступающего, как известно, не означает согласиться с ним. Это нормальная дипломатическая практика страны, которая привыкла выстраивать собственную позицию, а не копировать чужую демонстрацию. Как же жалко выглядят сегодня все эти критиканы! Они кричали о «предательстве», о «двойных стандартах», о «служении чужим интересам». Но Азербайджан, не отвечая на истерику эмоциями, ответил письмом, фактами и делами. Это та манера, которая отличает серьезное государство от группы активистов.

Не менее нелепо выглядит и претензия к Баку за приглашение президента Израиля. Напомним, что Ицхак Герцог 14 октября прибыл в Баку для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где выступил на пленарном заседании и провел переговоры с Ильхамом Алиевым. Саммит CICA — это многосторонний форум, в котором участвуют руководители десятков азиатских и других государств, и Азербайджан как председатель принимал всех, кто был вправе участвовать.

Что здесь «предательского»? Страна, которая принимает у себя международный форум, не обязана выбирать, кому из участников протянуть руку. Она обязана соблюдать дипломатический протокол, гарантировать безопасность и создавать условия для диалога. Именно это Баку и сделал. Исходя из давно уже всем известных принципов служения своим собственным, национальным интересам, а не поддаваясь давлению извне.

И тут стоит особо указать на то, что говорить о поддержке легко. Куда сложнее ее оказывать. Азербайджан делает это последовательно. По итогам международных конференций, прошедших в Баку в 2013 году, включая форумы по исламской финансовой безопасности и финансированию плана развития Иерусалима, Палестине было выделено $5 млн. Наша страна продолжает поддерживать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР/UNRWA), а гуманитарная помощь оказывалась и жителям Газы.

Есть и конкретные проекты. Баку намерен построить в Палестине среднюю школу в качестве гуманитарного проекта. В Рамалле открыто представительство Азербайджана, а расходы на содержание посольства Палестины в Баку покрывает азербайджанская сторона. Это редкий пример того, как какое-либо государство не только принимает дипломатическую миссию, но и финансирует ее работу. В Азербайджане обучаются 37 палестинских студентов, часть из них — по государственным стипендиям.

На встрече Ильхама Алиева и Махмуда Аббаса в июле обсуждались также поставки палестинской сельхозпродукции в Азербайджан на льготных условиях. Все это факты, а не декларации. Для сравнения: подавляющее большинство тех, кто громче всего кричал о «непоследовательности» Баку, не построило в Палестине ни одной школы и не оплатило ни одного дипломатического помещения.

Особо стоит остановиться на деликатном, но показательном эпизоде. Недавно в Баку приезжала министр иностранных дел и по делам диаспоры Палестины Варсен Агабекян Шахин, армянка по происхождению. Она прибыла в октябре для участия в саммите СВМДА, на котором 15 октября представляла Государство Палестина. В Азербайджане отнеслись к этому абсолютно нормально.

Почему важно это подчеркнуть? Потому что в Азербайджане прекрасно помнят и другое. Помнят, что в 1970–80-х годах ООП сотрудничала с армянскими организациями, в том числе и террористическими, такими как АСАЛА, члены которой проходили подготовку в лагерях в Ливане. Помнят, как Палестина, увы, не раз занимала в карабахском вопросе позицию, которую Баку считал неудовлетворительной. Об этом мы всегда говорили открыто, в том числе и палестинскому руководству.

Но Баку всегда умел «отделять мух от котлет». Политика, основанная на международном праве, не позволяет путать позицию государства с биографией отдельных людей. Министр палестинского правительства, будь она армянкой, приезжает как представитель государства, и принимают ее как представителя государства. Это норма цивилизованной дипломатии.

Именно поэтому официальный Баку и всегда поддерживал международное право и заявлял о необходимости создания Палестинского государства. И именно поэтому это не мешает Азербайджану развивать отношения с Израилем. У Баку и Тель-Авива широкий комплекс общих интересов: от энергетики и безопасности до технологий и торговли. Здесь нет противоречия. Наша страна может поддерживать право палестинского народа на государство и одновременно строить взаимовыгодное партнерство с другим государством.

Это и есть пример независимой, взаимоудаленной и взаимоприближенной внешней политики, когда государство не жертвует принципами ради выгоды и не прикрывает выгоду принципами. Стоит отметить также, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее отмечал, что тему Палестины некоторые используют как инструмент пропаганды. Он прав: за криками о «предательстве» нередко стоят не забота о палестинцах, а желание ударить по Азербайджану.

Еще один пример такой же логики можно увидеть в отношениях Азербайджана с Россией и Украиной. Официальный Баку развивает экономические связи с РФ, поддерживает с ней взаимоуважительный диалог, но при этом всегда и четко заявляет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, оказывая Украине энергетическую и гуманитарную помощь. И то и другое делается открыто, без двусмысленностей и без оглядки на недовольство критиков с любой стороны. Недавний диалог президентов Алиева и Зеленского в Дублине лишний раз подтвердил: Баку умеет говорить «да» друзьям и «нет» давлению.

Так что мы видим цельную политику: поддержка международного права, ясная позиция по палестинскому вопросу, реальная гуманитарная помощь, открытые отношения с Израилем, нормальный диалог с Россией и твердая поддержка территориальной целостности Украины. Все это не противоречит друг другу, а складывается в единый подход. Именно так должно вести себя поистине независимое, сильное государство: не искать одобрения у крикунов и не подстраиваться под чужую повестку, а отстаивать собственную позицию и делать то, что считает правильным. Письмо президента Азербайджана Махмуду Аббасу лишь еще раз напомнило об этом.