Переговоры спецпредставителя премьер-министра Грузии по России Георгия Зурабашвили с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным в Минске не привели к отмене действующих ограничений.

Зурабашвили рассчитывал добиться снятия ограничений с семи грузинских компаний, однако вместо этого узнал о планах Москвы ввести дополнительные меры в отношении еще двух производителей. По его словам, российская сторона не представила доказательств нарушений со стороны попавших под ограничения компаний.

Дипломат назвал возвращение грузинского вина на российский рынок принципиальным вопросом и отверг утверждения о том, что производители финансируют Украину или занимаются антироссийской пропагандой.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы в развитии прагматичных отношений с Тбилиси, отметив важность возобновленного прямого диалога между странами.