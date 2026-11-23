Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил новый проект Конституции Армении.

Пашинян собирается выступить в 10:00 с обращением в прямом эфире.

В проекте новой конституции ссылки на Декларацию о независимости в нем нет.

Преамбула проекта Конституции звучат так: