Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил новый проект Конституции Армении.
Пашинян собирается выступить в 10:00 с обращением в прямом эфире.
В проекте новой конституции ссылки на Декларацию о независимости в нем нет.
Преамбула проекта Конституции звучат так:
«Мы, народ Республики Армения, во имя продолжительности и развития нашей государственности, руководствуясь миссией построения процветающего государства на нашей международно признанной территории, и миссией передачи из поколения в поколение, принимаем Конституцию Республики Армения».