Некоторые эксперты считают, что военный конфликт между Ираном и Израилем расширит географию силовой конфронтации, а вовлечение США будет воспринято как агрессия против исламского мира, что приведет к глобальным изменениям архитектуры мировой безопасности. Кроме того, звучат утверждения о том, что Ближний Восток, став центром хаоса, приведет к усилению эскалации и следующими будут Пакистан и Турция.

В связи с этим Minval обратился к политологам, чтобы узнать, разделяют ли они мнение своих коллег на этот счет.

Так, израильский аналитик, координатор Израильского дома (Israeli House) в Азербайджане Лев Спивак считает, что эти эксперты абсолютно не правы, поскольку они не видят корень самой ситуации и причины происходящего. Фактически конфронтация с Ираном – это логическое продолжение того, что происходит уже полтора года, то есть после теракта 7 октября 2023 года, когда на Израиль напала банда террористов под названием ХАМАС, захватившая власть в Газе и на протяжении 20 лет создававшая там себе военный оплот, регулярно обстреливая оттуда Израиль. То, что произошло 7 октября, стало для всех нас неожиданностью. И многие совершенно верно называют это провалом израильской разведки. Но это никак не оправдывает случившегося.

«До сих пор более 50 похищенных израильтян удерживаются в плену. Этот жестокий бесчеловечный акт вызвал бурю возмущения в стране и в течение трех дней в Израиль вернулись около 300 тыс. военнообязанных для того, чтобы примкнуть к мероприятиям и операциям по защите населения. Израиль начал зачищать Газу от террористов, параллельно уничтожать поддерживаемую Ираном и базирующуюся в Ливане организацию «Хезболла», верхушка которой была ликвидирована. Мы были вынуждены начать действия против «Хезболлы», которая, воспользовавшись моментом, обстреливала весь север страны, где находится основное число сельскохозяйственных поселений Израиля. Население было эвакуировано, урожай не был собран, следовательно были зафиксированы огромные убытки», — сказал он.

Дело в том, добавил аналитик, что все эти действия против ХАМАС и «Хезболлы» были лишь временным решением вопроса. Если сегодня остановиться и не завершить их полное уничтожение, они восстановятся, поскольку у них есть такой спонсор как Иран. Это сателлиты Ирана, существование которых полностью финансируется иранским режимом. Не уничтожив источник финансирования, мы бы не добились ничего. Все жертвы, военные действия были бы напрасными. Удар по Ирану стал логическим продолжением. Израиль будет действовать до тех пор, пока не будет свергнут режим аятолл, который официально заявляет, что его цель – уничтожение Израиля.

«Хотя иранский режим аятолл громогласно и официально говорит об уничтожении только Израиля, надо понимать, что реально он угрожает и Саудовской Аравии, и Азербайджану, и другим государствам. Ни для кого не секрет, что периодически возникают различные подпольные группировки на территории Азербайджана, финансируемые Ираном. Кроме того, все осведомлены о помощи, которую оказывал Иран Армении в период давнего конфликта и особенно во время 44-дневной Отечественной войны. Мы знаем, что войска Ирана фактическим перешли границу и перекрыли дорогу азербайджанской армии, фактически на сутки задержав наступление. Это был явный акт агрессии против Азербайджана. Понятно, что если завтра у Ирана появится ядерное оружие, то не поздоровится никому в округе.

Кампания Израиля ни в коем случае не является каким-то антиисламским действием. Обратите внимание, нам, может быть и пассивно, но помогают Саудовская Аравия, Иордания. И то, что из 500 выпущенных Ираном по Израилю ракет до нас долетело малое количество – заслуга в том числе и этих стран. Так же было и в период прошлого ракетного обстрела. Так что неправильно воспринимать это как противостояние с исламским миром. Иран и созданные им террористические организации – это еще не исламский мир. Исламский мир — это гораздо шире. Ни Турция, ни Пакистан абсолютно не относятся к тем странам, которых может затронуть данное явление. В Турции и Пакистане прекрасно понимают происходящее. Иран и его прокси-силы – это не ислам. Все, что сегодня происходит, приведет не к хаосу, а наоборот, к стабильности и миру в регионе, а это и есть залог процветания. Все идет к лучшему», — заключил Лев Спивак.

В свою очередь политолог, общественный деятель и публицист Михаил Пелливерт отметил, что происходящие сегодня на Ближнем Востоке события, несомненно, имеют историческое значение. Один из вариантов развития сценария – это деэскалация, если в Иране на самом деле произойдет смена режима, к власти придут люди более мягкие, менее фанатичные представители так называемого лагеря реформистов. Либо это будет эскалация, если Израиль и США будут втянуты в продолжительную и изнуряющую войну, которая, как правило, приводит к консолидации граждан вокруг режима.

«Мне кажется, что сейчас израильский и американский интерес — это довести начатое до логического конца и привести к структурно-политическим и системным изменениям в Иране. Недостаточно просто уничтожить ядерную программу Ирана, так как мотивация режима от этого лишь усиливается – можно вырвать когти у тигра, но это не сделает его вегетарианцем. Способен ли на это Израиль, есть ли такая цель, согласны ли с этим Америка и другие страны – это, конечно, большой вопрос. Мы все в ближайшие дни будем за этим наблюдать. Что касается вопроса Турции и Пакистана, то я сомневаюсь, что сейчас эти страны, либо какие-то другие арабские государства захотят вмешаться в происходящее. Тут стоит обратить внимание на то, что Иран практически остался один, у него нет настоящих союзников и даже хуситы пока что в корне и качественно не изменили своих действий на Ближнем Востоке ни в плане атаки на Израиль, ни в плане атак на морские суда», — сказал Михаил Пелливерт.