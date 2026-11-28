Турецкая компания ASELSAN сообщила о достижении 10 тысяч часов налёта электронными разведывательными контейнерами ANTIDOT 2ES. Эти системы предназначены для обнаружения и определения координат радиолокационных средств противника.

Кстати, Азербайджан также является одним из заказчиков комплекса.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление ASELSAN, ANTIDOT 2ES разработан для выявления радаров, в том числе входящих в состав систем противовоздушной обороны. Контейнер определяет направление и параметры работы радиолокационных станций, а при соответствующем профиле полёта — и их точное местоположение.

Полученные данные позволяют выявлять потенциальные угрозы для беспилотников и определять координаты радаров для последующего поражения. Компактные размеры и низкое энергопотребление позволяют устанавливать систему даже на сравнительно небольшие БПЛА, включая Bayraktar TB2.

По данным ASELSAN, ANTIDOT интегрирован в пять турецких беспилотных платформ: Bayraktar TB2, TB3 и AKINCI, а также ANKA и AKSUNGUR. Первые поставки системы состоялись в 2025 году. Сейчас она находится на вооружении пяти стран.

Азербайджанское направление стало одним из важных аспектов развития проекта. Как сообщалось ранее, на выставке ADEX 2026 были подписаны соглашения с азербайджанской стороной об экспорте систем радиоэлектронной борьбы семейства ANTIDOT и многофункциональных радаров ALP 100-G производства ASELSAN.

По имеющейся информации, контейнеры ANTIDOT могут предназначаться для азербайджанских беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI. Однако конкретные модификации и количество заказанных систем публично не уточнялись.

ANTIDOT 2ES может также работать совместно с контейнером радиоэлектронной атаки ANTIDOT 2EA, который разработан той же компанией.