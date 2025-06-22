Глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас после ударов США по Ирану заявил, что выжить в таком мире можно, только если укреплять вооруженные силы страны и ядерный потенциал.

«Ждем мнение западных экспертов, что американский мир соответствует международному праву и интересам человеческой цивилизации. Выжить в таком мире можно только одним способом — укреплять суверенитет нашей страны, вооруженные силы и ядерный потенциал», — озвучил свое мнение Клишас в в своем тг-канале.

По его словам, США нанесли удары по Ирану и требуют от Тегерана капитуляции, называя это наступлением «времени для мира». «Мир по американским правилам означает их право «наносить удары когда угодно и где угодно, без согласия Совбеза ООН, без объявления войны», — отметил Клишас.