В Армении продолжается расширенный двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении, организованный в рамках инициативы «Мост мира».

На текущем этапе проходят обсуждения в комитетах, созданных в рамках этой инициативы, сообщает Report.

Отмечается, что повестка включает вопросы реализации мирной программы, согласованной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, а также меры по укреплению и институционализации азербайджано-армянского мирного процесса и формированию взаимного доверия между двумя обществами.

Кроме того, участники рассматривают перспективы устойчивого экономического сотрудничества, развития торговли и открытия коммуникационных маршрутов на Южном Кавказе, а также гуманитарные вопросы, молодежные обмены и взаимодействие в сфере образования.