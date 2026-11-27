Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов, на котором выступила народная артистка России Лариса Долина.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Мероприятие состоялось в Пхеньяне и было посвящено 13-му заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР.

После концерта исполнителям вручили корзины с цветами. Ким Чен Ын поднялся на сцену, пожал руку Долиной, поздравил артистов и сфотографировался с ними на память.