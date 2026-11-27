Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну.

Президент Ильхам Алиев заявил, что отношения между Азербайджаном и Эстонией динамично расширяются, и выразил надежду, что проведение встреч между представителями правительств двух стран даст хорошие результаты. Он также отметил роль взаимных визитов на различных уровнях в развитии двусторонних связей и подчеркнул наличие большого потенциала для расширения сотрудничества.

Глава государства отметил, что отношения между Азербайджаном и Европейским союзом также успешно развиваются. В этой связи он напомнил о визитах руководства ЕС в Азербайджан в текущем году и встречах, состоявшихся в рамках Дублинского саммита.

Ильхам Алиев выразил надежду, что визит главы МИД Эстонии станет успешным с точки зрения обсуждения вопросов, направленных на дальнейшее развитие партнёрства между двумя странами.

Поблагодарив за приём, Маргус Цахкна заявил, что лично стал свидетелем стремительного развития Азербайджана, и подчеркнул важную роль страны в регионе.

Отметив, что отношения между двумя странами находятся на хорошем уровне, министр сообщил, что в рамках его визита в Азербайджан состоится официальное открытие посольства Эстонии в Баку. Он подчеркнул значимость этого события для развития двусторонних отношений.

Глава государства расценил официальное открытие посольства Эстонии в Баку как показатель развития связей между странами.

В ходе встречи также обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана и Эстонии в сферах информационных технологий, цифровой трансформации, транспортной и коммуникационной связанности, а также по другим направлениям. Было отмечено, что Азербайджан увеличивает количество новых коммуникационных маршрутов.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.