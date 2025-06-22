США сбросили на ядерный объект в Фордо шесть бункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн, информирует американский телеканал FOX News. Также по данным канала было запущено 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщает, что в ударах были задействованы американские бомбардировщики B-2. А телеканал CBS информирует, что перед бомбардировкой США связывались с Ираном, чтобы предупредить, что планируют исключительно точечные удары, а не смену режима в Тегеране.

Nour News отмечается, что администрация американского лидера Дональда Трампа заранее сообщила Израилю о готовящихся ударах США по Ирану.

«США проинформировали Израиль о нападении на Иран, и это было сделано заранее и по предварительной координации», — говорится в сообщении.

При этом CNN со ссылкой на источники сообщает, что Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после бомбардировок американскими ВВС ядерных объектов Ирана.

«По словам двух чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам», — отмечается в сообщении.

Тем временем по иранскому телевидению заявляют, что теперь любой американский гражданин или солдат на Ближнем Востоке – легитимная цель.