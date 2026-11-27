Президент Владимир Зеленский раскритиковал дружеское обращение президента США Дональда Трампа к главе Кремля Владимиру Путину во время трехстороннего саммита в Китае, назвав лидера РФ агрессором и убийцей и приравняв его к Гитлеру.

«Конечно, это дело президента Соединенных Штатов, но это странно… Он (Путин – ред.) – агрессор и убийца. Он привнёс фашизм в XXI век. Он не может быть другом, просто не может. Это как если бы кто-то сказал о Гитлере во время Второй мировой войны, что он хороший друг», — отметил Зеленский в интервью ВВС.

Украинский лидер отметил, что это очень больно для семей, которые потеряли своих дочерей и сыновей и возлагают надежды на президента Соединённых Штатов.