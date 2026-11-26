Проект новой Конституции Армении вынесен на общественное обсуждение, чтобы граждане могли представить свои предложения, которые затем будут рассмотрены. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян, общаясь с журналистами у здания правительства.

Он также сообщил, что его визит в Азербайджан состоится в начале декабря. При этом Симонян подчеркнул, что направится не в Баку, а в другой город.