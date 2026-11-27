Президент США Дональд Трамп заявил, что сохранение России в составе «Большой восьмерки» (G8) могло предотвратить начало конфликта в Украине.

«Если бы [президент РФ Владимир] Путин остался членом G8, войны на Украине сейчас, возможно, и не было бы. Путин был очень оскорблен, когда это произошло. [Экс-президент США Барак] Обама хотел, чтобы он ушел», — сказал Трамп.

По его мнению, «Большая восьмерка» была значительно влиятельнее, когда в нее входила Россия. Теперь объединение действует в формате G7, а его участники «все, что делают, — это говорят о России», добавил американский президент.