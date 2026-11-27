Истерика реваншистских сил в Армении по поводу проекта новой Конституции, представленного на этой неделе премьер-министром Николом Пашиняном, в котором отсутствует ссылка на Декларацию о независимости, сменилась новой волной возмущения. Теперь эти круги совместно с добровольно покинувшими Карабах армянами затеяли очередную провокацию. Причем совершенно глупую, бессмысленную и лишенную каких-либо юридических оснований.

На этот раз поводом для возмущения стало решение армянских властей указывать в паспортах карабахских армян, получивших гражданство Армении, Азербайджан в качестве места рождения. Оппозиционный лагерь оказался настолько недоволен этим решением, что кучка возмущенных граждан даже устроила акцию протеста перед зданием правительства. А один из участников акции, президент НПО «Возрождение Арцаха» Анастас Исраелян, в худших традициях артиста погорелого театра трагически назвал происходящее «самоубийством».

Видимо, для некоторых даже обычная запись в паспорте стала настоящей национальной трагедией. Когда политические фантазии сталкиваются с реальностью, реакция бывает именно такой.

Между тем буквально за два дня до этого Министерство внутренних дел Армении дало вполне четкое объяснение принятому решению, сославшись на международные стандарты ICAO и ISO. Ведомство разъяснило, что указание страны рождения связано с международными требованиями и необходимостью избежать проблем при использовании паспортов за рубежом. Иными словами, речь идет не о политической прихоти чиновников, а о правилах оформления официальных документов, которые должны признаваться другими государствами. Казалось бы, объяснение исчерпывающее. Но для реваншистских кругов, привыкших измерять действительность собственными историческими мифами, даже такие аргументы не имеют никакого значения.

И вот в этих условиях на авансцену выходит сам «отец армянской демократии» Никол Пашинян, который своим очередным заявлением фактически продемонстрировал двуличность собственной политики. Армянский премьер признался, что испытывает муки совести из-за того, что в паспортах карабахских армян местом рождения указывается Азербайджан. Вместе с тем он заявил о необходимости руководствоваться положениями парафированного мирного соглашения с Баку.

И как понимать этот пассаж? С одной стороны, МВД Армении обосновывает решение международными стандартами и необходимостью соблюдения установленных правил. С другой — глава правительства вдруг начинает говорить о муках совести и политических обязательствах перед Азербайджаном.

Получается весьма странная ситуация: государственный орган объясняет юридическую и техническую сторону вопроса, а премьер-министр превращает его в повод для публичных душевных терзаний. Если все дело в международных стандартах, откуда тогда эти эмоциональные признания? А если решение обусловлено парафированным соглашением с Баку, почему нельзя прямо сказать об этом, не создавая впечатления, будто армянские власти сами не понимают, на каком основании действуют?

Фактически Пашинян дал понять, что подобные шаги даются ему нелегко и он вынужден считаться с новой политической реальностью. Но самое интересное заключается в том, что с этой реальностью Пашинян смирился давно. Во всяком случае, на словах.

Ведь именно Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана. Достаточно вспомнить Прагу 2022 года, когда он подтвердил признание территориальной целостности Азербайджана в границах 86,6 тысячи квадратных километров. После этого он неоднократно возвращался к данной позиции, а сегодня на ее основе выстраивается переговорный процесс между двумя странами.

Так откуда же теперь взялись муки совести? С какой стати премьер испытывает душевные терзания из-за того, что в паспортах отражается положение, которое он сам публично признал? Если Карабах — это Азербайджан, то что здесь вызывает удивление? Люди, родившиеся на территории Азербайджана, естественно, имеют Азербайджан в качестве места рождения. Возникает резонный вопрос: если в графе «Место рождения» в паспорте не указывать Азербайджан, то что там следует написать? Мифический «арцах»? Да сказочная страна Нарния гораздо больше соответствует правовым нормам, чем какой-то выдуманный «арцах». Только вот международное право оперирует реальными государствами, а не политическими фантазиями, которыми годами кормили армянское общество.

Но именно заявление Пашиняна окончательно сорвало с него маску лицемерия. На словах армянский премьер выступает за мир, нормализацию отношений и выполнение международных обязательств. Однако когда эти обязательства перестают быть красивыми фразами для международных встреч и приобретают конкретное содержание, начинаются разговоры о муках совести.

Получается странная штука. Мир с Азербайджаном он вроде бы поддерживает, но каждый практический шаг в этом направлении вызывает у него внутреннее сопротивление. Политически он признает новую реальность, но эмоционально продолжает демонстрировать солидарность с теми, кто ее отвергает.

Именно здесь проходит принципиальная разница между Пашиняном и его оппонентами. Армянские реваншисты хотя бы не скрывают своего отношения к Азербайджану и открыто выступают против признания сложившейся ситуации. Их позиция предельно понятна: они не хотят мириться с потерей прежних иллюзий и продолжают надеяться на реванш.

А вот Пашинян с улыбкой «миролюбца» на лице и ностальгией по Карабаху в душе пытается усидеть сразу на двух стульях: перед международным сообществом изображать сторонника мира, а перед собственной аудиторией показывать, что любые шаги навстречу Азербайджану причиняют ему моральные страдания.

История с паспортами оказалась гораздо показательнее, чем хотелось бы армянскому премьеру. Одна графа официального документа вскрыла противоречие, которое Пашинян предпочел бы не демонстрировать публично.

Он хочет выглядеть архитектором мира, но его собственные слова выдают человека, которому этот мир приходится принимать через силу. И пока армянский премьер пытается одновременно угодить международным партнерам и реваншистам, его мирная риторика будет оставаться лишь доказательством политического лицемерия.