Правоохранители в Батуми во время беспорядков с участием болельщиков турецкого футбольного клуба «Бешикташ», приехавших на матч Лиги Европы против израильского «Хапоэль Беэр-Шевы», задержали 16 человек.

В результате столкновений пострадали трое полицейских, говорится в заявлении МВД Грузии.

«В результате насильственных действий со стороны болельщиков пострадали трое сотрудников МВД, которые получили различные повреждения. Правоохранители задержали за противоправные действия 16 человек», — говорится в заявлении МВД.

Ведомство отмечает, что часть болельщиков «Бешикташа» вела себя провокационно еще по пути к стадиону. Они выкрикивали нецензурные фразы, бросали различные предметы, оказывали сопротивление полиции. По данным МВД, подобные действия продолжились на территории стадиона. Болельщики повредили инфраструктуру стадиона, стали кидать в полицейских скамейки. Полиция, как сообщается, применила в том числе спецсредства, чтобы обеспечить порядок.

В МВД Грузии опровергают информацию о том, что полиция применила силу из-за того, что болельщики «Бешикташа» развернули флаги и баннеры в поддержку Палестины.

Как отметили в ведомстве, на территории Грузии закон соблюдать обязаны все, независимо от гражданства и национальности, любые нападения на правоохранителей и грубые нарушения общественного порядка будут пресекаться полицией.