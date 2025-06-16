Бывший командующий КСИР Мохсен Резаи заявил в телеэфире, что израильская атака рассчитана на несколько этапов и война может затянуться на недели, сообщает Minval.

По его словам, Иран применит «неизвестные тактики» и будет действовать с элементом неожиданности. Он также назвал нынешнюю эскалацию важным событием и подчеркнул, что после 35 лет спокойствия Тегеран готов к долгому сопротивлению ради будущей безопасности:

«У нас есть неизвестные тактики, и мы воспользуемся эффектом неожиданности. 35 лет после войны мы жили в безопасности и спокойствии. Мы продолжим сопротивление ещё 50 лет, чтобы обеспечить будущее».

«До сих пор мы сдерживали войну, но можем прийти к выводу, что пора выйти за рамки и предпринять более решительные действия. Возможно, нам придется сделать что-то, что нарушит работу всего региона», — добавил Резаи.