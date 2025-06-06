В Армении — очередная истерика. Одна из местных ТГ-помоек возопила: «В „Степанакерте“ (здесь и далее кавычки наши — ред.) продолжаются варварские действия Азербайджана, направленные на уничтожение следа исторического присутствия коренного армянского населения, разрушение его имущества и полное стирание облика города». И распространила видео: безликие блочные пятиэтажки, строительные леса, верёвки и… строительный мусор, в основном куски шифера и пластика.

Прежде всего, вынуждены напомнить: никакого «коренного армянского населения» в Карабахе нет и не было. Здесь есть историческое наследие Кавказской Албании, а вот армянское присутствие начинается в лучшем случае в первой половине XIX века, после Туркманчайского договора и старта переселенческой политики царской России. А уж воплям об «уничтожении армянского наследия» тем более верить не стоит.

Прежде всего, напомним: освобождённые от армянской оккупации территории сегодня приходится очищать не только от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Градостроительство — процесс, где самодеятельность недопустима. А генпланы большинства городов Карабаха, включая Ханкенди, Агдере, Ходжавенд, были утверждены ещё в советские годы и не предусматривали «архитектурной самодеятельности» армянских оккупантов, которую точнее всего было бы назвать «нахалстроем».

Сегодня, после восстановления территориальной целостности, этот «нахалстрой» приходится сносить. Minval уже рассказывал про снос «парламента» сепаратистов и штаб-квартиры террористической группировки «Еркрапа» в Ханкенди. А несколько дней назад специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на Карабахском форуме образования и партнёрства в Ханкенди сообщил, что в рамках масштабных строительных и восстановительных работ, проводимых в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на территории осуществляется снос незаконных строений времён армянской оккупации.

По его словам, в находившихся под оккупацией более 30 лет городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах армянами было построено значительное количество самовольных строений: «Эти хаотично построенные сооружения нанесли значительный ущерб архитектурному стилю городов и районов. Большинство этих построек, не относящихся к архитектурному стилю Азербайджана, были очень низкого качества. По этой причине они сносятся».

Да и с постройками, возведёнными ещё в советские годы, не всё так чисто и гладко. 30 лет — большой срок. За это время многие дома банально пришли в аварийное состояние. Особенно, если учесть, что в армянской среде всегда любили «пристройки», «достройки» и далеко не всегда обращали при этом внимание даже на нормы безопасности. Наконец, есть и такая сторона вопроса: сегодня во многих городах Азербайджана, включая Баку и даже Шушу, избавляются от безликих блочных пятиэтажек. Этот процесс по понятным причинам затрагивает и города нагорной части Карабаха, в том числе Ханкенди. И что, эти блочные пятиэтажки, которые можно увидеть в любом советском городе и даже в государствах-сателлитах СССР, которые в советские годы называли «странами народной демократии», тоже объявлены исключительно армянским наследием?

Но до того, чтобы объявить «следом исторического присутствия коренного армянского населения» строительный мусор, дело всё же дошло впервые.

После антитеррористических рейдов в сентябре 2023 года, когда публика, у кого в голове был не ум, а «миацум», спешно покидала Ханкенди, оставив на главной площади города кучи мусора, и практически сразу же армянская пропаганда подняла визг по поводу «угрозы армянскому наследию», в Баку уже задавали вопрос: надо ли так понимать, что даже оставленный на площади мусор объявят «ценнейшим армянским наследием»? Тогда это воспринималось как гротеск. Но теперь уже куски шифера нам официально объявили «армянским артефактом». Нечаянно продемонстрировав тем самым «мусорный уровень» и армянской пропаганды, и внешней политики Еревана.