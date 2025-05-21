США определили архитектуру системы ПРО «Золотой Купол», предусматривающую в том числе размещение перехватчиков в космосе. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, выступая в Белом доме вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом с объявлением о выделении средств на его создание.

«Рад сообщить, что мы официально определились с архитектурой этой передовой системы, в которой будут применяться технологии следующего поколения на суше, на море и в космосе, в том числе расположенные в космосе сенсоры и перехватчики», — отметил Трамп.

Общая стоимость проекта составляет около 175 миллиардов долларов, добавил Трамп.

Трамп также заявил, что Канада хочет быть под защитой новейшей ПРО, Вашингтон будет вести переговоры об этом с Оттавой.