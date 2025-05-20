Министерство обороны США обнародует детали плана развертывания программы противоракетной обороны (ПРО) “Золотой купол” в ближайшее время. Об этом проинформировал помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

“Министерство обороны разработало проект архитектуры и план внедрения системы “Золотой купол”, которая обеспечит защиту американцев и территории США от широкого спектра глобальных ракетных угроз. Министр обороны [Пит Хегсет] и руководители других ведомств уже представили президенту возможные варианты и в ближайшие дни планируют объявить о принятом решении”, – заявил Парнелл телеканалу CNN.

В проекте оборонного бюджета США на следующий год на финансирование программы “Золотой купол” заложено $25 млрд. По оценке бюджетного управления Конгресса США, за 20 лет на разработку “Золотого купола” потребуется более $500 млрд, отмечает телеканал. Согласно информации его источников, план внедрения “Золотого купола” может объединить около 100 уже имеющихся программ Пентагона.

Известно, что компания Илона Маска SpaceX – основной претендент на реализацию проектов “Золотого купола”. Кроме того, внедрением системы ПРО собираются заняться корпорации Palantir и Anduril.