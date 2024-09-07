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Британия решила продлить подготовку военных Украины

Британия решила продлить подготовку военных Украины

Великобритания продолжит подготовку военных Украины по меньшей мере до конца 2025 года.

Об этом объявил глава оборонного ведомства королевства Джон Хили после заседания группы по координации поставок оружия Киеву, которое состоялось 6 сентября в Германии на авиационной базе «Рамштайн».

Министр рассказал, что с начала 2022 года более 45 тыс. новобранцев ВСУ приобрели «необходимые для защиты страны навыки». Их обучение осуществляется по стандартам Королевских вооруженных сил в рамках программы Interflex. Оно занимает около пяти недель и проходит на британской территории. Хили отметил, что продление программы свидетельствует о том, что Королевство «сохраняет непоколебимую приверженность Украине».

«Соединенное Королевство продолжит наращивать объемы оказываемой помощи. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется», — сказал глава оборонного ведомства.

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