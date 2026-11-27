Получить потребительский кредит стало сложнее. О том, какие требования Центробанк выдвинул перед банками Азербайджана, Minval рассказал эксперт, юрист Акрам Гасанов. Отметим, что в III квартале 2026 года в Азербайджане продолжился рост уровня закредитованности населения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о кредитной деятельности банков. Согласно документу, 78% опрошенных банков заявили, что в июле–сентябре уровень задолженности населения не изменился, а 22% отметили умеренный рост. В результате индекс диффузии за квартал составил 17%, что указывает на продолжение восходящей динамики.

В отчетном периоде банки незначительно ужесточили стандарты по потребительским кредитам. Условия ипотечного кредитования остались без изменений. Банки ожидают, что в следующем квартале стандарты выдачи как потребительских, так и ипотечных кредитов сохранятся на прежнем уровне.

По словам Акрама Гасанова, интерес населения к банковским займам обусловлен, в том числе особенностями современного потребительского общества, где реклама постоянно стимулирует рост спроса на товары и услуги.

«Население всегда живёт в условиях растущих потребностей в кредитах. Это не только в Азербайджане, так происходит во всём мире, потому что мы живём в эпоху потребительского общества. Все хотят побольше потреблять, и сами производители в этом заинтересованы. А агрессивные рекламные кампании рассчитаны именно на это», – отметил эксперт.

При этом банки стали с осторожностью кредитовать население. Такой подход обусловлен не только ростом проблемных задолженностей, но и новыми требованиями Центрального банка, что ограничивают возможности финансовых учреждений при оценке платёжеспособности клиентов.

Одно из существенных изменений касается поручителей. По словам Гасанова, регулятор ограничил объём обязательств, которые поручитель может нести с учётом своих доходов. Если выплаты по кредитам превышают 70% ежемесячного дохода лица, то он не может выступать поручителем заёмщика.

«Это очень существенное ограничение, учитывая, что у нас банки обычно выдают кредиты с обеспечением поручителя. Значит, у потенциальных заёмщиков возникают проблемы с поручителями», – пояснил собеседник.

Кроме того, ограничения затронули торговые сети, продающие товары в рассрочку. Теперь для кредитования таких компаний требуется прозрачная бухгалтерия. В противном случае соответствующие кредиты могут классифицироваться как нестандартные, что обязывает банки повышать процентные ставки по кредитам. Это, по мнению эксперта, снижает заинтересованность банков в кредитовании подобных торговых сетей в прежних объёмах.

Другое ограничение касается оценки доходов заёмщиков. Если у человека есть официальный доход, банки не смогут учитывать его неофициальные заработки при расчёте кредитоспособности, как это делали раньше.

«Например, сегодня, когда банки выдают кредит учителям, они понимают, что помимо зарплаты те занимаются репетиторством, и поэтому выдают им более высокие суммы. А сейчас уже не смогут, потому что будут проблемы с Центральным банком. Регулятор запрещает учитывать неофициальные доходы, если у человека есть официальный доход», – отметил Гасанов.

По его словам, это может привести к тому, что некоторые категории заёмщиков, ранее рассчитывавшие на более крупные суммы благодаря дополнительным заработкам, теперь смогут получить меньший кредит, либо столкнутся с отказом.

Также банки должны учитывать списанную проблемную задолженность в течение года, что может негативно отражаться на их показателях. Это, по мнению эксперта, также заставит финансовые учреждения более внимательно оценивать потенциальных клиентов.

Комментируя кредитование малого бизнеса, Гасанов заявил, что потребность предпринимателей в финансировании сохраняется, однако рост процентных ставок и условия конкуренции с крупными компаниями могут ограничить готовность предпринимателей брать кредиты.

Ипотечный сегмент, напротив, остаётся относительно стабильным. Это может быть связано с сохраняющейся потребностью населения в жилье, а также с тем, что значительная часть потенциальных ипотечных заёмщиков – работники государственного сектора, имеющие сравнительно стабильные доходы.