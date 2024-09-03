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США хотят поставить Украине крылатые ракеты JASSM

США хотят поставить Украине крылатые ракеты JASSM

США близки к подписанию соглашения о поставке Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), но Киеву придется подождать несколько месяцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«США близки к соглашению о поставке Украине ракет JASSM, которые могут достигать территории России, но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока Вашингтон решает технические вопросы (…) Ожидается, что о включении этих ракет в пакет вооружений будет объявлено этой осенью», — отмечает агентство.

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