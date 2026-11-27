В Азербайджане депутаты проголосовали за снижение госпошлины со 100 до 25 манатов за упрощенное судебное рассмотрение (когда судебный акт выносится без назначения судебного заседания и участия сторон). Соответствующие поправки в закон «О государственной пошлине» приняты Милли Меджлисом в первом чтении.

Как отметил депутат Азер Бадамoв, изменения направлены на уменьшение расходов граждан при обращении в суд и ускорение рассмотрения дел. Подобный подход применяется при рассмотрении дел, когда не предъявляются требования к имуществу и денежным средствам. Тогда решение выносится в течение трех дней после подачи заявления.

Однако действующая пошлина в размере 100 манатов, по словам депутата, иногда вынуждает стороны обращаться в суд в обычном исковом порядке. В результате дела, которые можно было бы решить по упрощенной процедуре, рассматриваются дольше и требуют больше ресурсов.

Второе изменение касается пошлины за подачу апелляционных, кассационных и дополнительных жалоб. Сейчас она рассчитывается в размере 50% от пошлины, установленной для первоначального иска. Законопроект предусматривает, что по искам, подлежащим оценке, пошлина будет рассчитываться не от всей суммы иска, а только от той части, которая оспаривается заявителем. Тем самым, если человек не согласен лишь с частью судебного решения, ему не придется платить пошлину, исходя из полной суммы первоначального иска.