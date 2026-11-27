В психиатрическом диспансере имени Ягуба Будагова в Нахчыване и Психиатрической больнице Кюрдамирского района выявлены недостатки в условиях содержания пациентов, организации питания и обеспечении медицинским персоналом.

Как сообщает Аппарат омбудсмена Азербайджана, нарушения были обнаружены в ходе мониторинговых посещений, проведенных членами Национальной превентивной группы в рамках Национального превентивного механизма.

В обоих учреждениях отмечены недостаточное обеспечение пациентов сезонной одеждой и средствами личной гигиены, непригодное состояние постельных принадлежностей, проблемы с питанием и нехватка кадров. Также здания нуждаются в ремонте.

В диспансере имени Ягуба Будагова выявлены вакансии среди профильных врачей, нарушения в организации питания и неисправность оборудования прачечной. Кадровый дефицит также ограничивает доступность квалифицированной медицинской помощи.

В психиатрической больнице Кюрдамира в некоторых палатах мужского и женского отделений отсутствует отопление, санитарно-гигиенические условия признаны неудовлетворительными. Кроме того, в рацион пациентов не включены овощи, а документация ведется с недостатками.

В Аппарате омбудсмена подчеркнули необходимость принятия мер для улучшения условий содержания и обеспечения прав пациентов.

По итогам посещений руководству учреждений даны соответствующие рекомендации. По результатам мониторинга также планируется направить обращение в Министерство здравоохранения.