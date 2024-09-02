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Главное Армия

Японии уже по силам производство ядерного оружия, считает Патрушев

Японии уже по силам производство ядерного оружия, считает Патрушев

На данный момент Япония уже может самостоятельно производить ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты.

Об этом заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Япония в настоящее время обладает возможностями самостоятельно изготавливать любые системы вооружения, в том числе может производить ядерное оружие», — сказал Патрушев.

Патрушев добавил, что японские политики добиваются закрепления в законе права для сил самообороны наносить удары, в том числе превентивные, по военным объектам за рубежом.

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