Маск обнаружил в словах Харрис пристрастие к коммунизму

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Илон Маск считает, что кандидат на высший государственный пост США от Демократической партии Камала Харрис придерживается коммунистических взглядов из-за ее призывов к равенству и справедливому распределению благ.

«Камала – в буквальном смысле коммунистка. Она хочет не просто равных возможностей, но и одинаковых условий [существования]», – написал предприниматель в X. Используемый Маском термин equal outcomes означает экономическую ситуацию, при которой все люди одинаково зарабатывают и живут в одинаковых условиях, что предполагает неминуемое перераспределение материальных благ от богатых бедным.

Так он отреагировал на запись другого пользователя X, в которой говорится, что частое употребление Харрис словосочетаний «справедливое распределение» и «равенство» свидетельствует о ее коммунистических взглядах. По мнению автора поста, она переосмыслила идею Карла Маркса, выраженную в словах «от каждого по способностям, каждому по потребностям».