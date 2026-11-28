Ирак продолжает укреплять оборону границы с Ираном в районе болот Хавизе, чтобы предотвратить контрабанду и незаконное проникновение на территорию страны.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирака, работы ведутся на участке границы, проходящем через болотистую местность Хавизе. Протяжённость водоёма составляет более 50 километров.

В ведомстве отмечают, что расположение иракских пограничных постов в нескольких километрах за болотами создаёт уязвимые участки, которыми могут пользоваться контрабандисты и лица, незаконно пересекающие границу.

Для усиления охраны пограничные подразделения возвели земляную дамбу высотой в несколько метров. На ней уже началось строительство дополнительных укреплений.

В МВД Ирака заявили, что работы по созданию комплексной системы пограничной безопасности в районе Хавизе продолжаются.