Коротченко: Как США могут учить кого-то, когда там отстреливают кандидатов в президенты?

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Как США могут учить кого-то «демократии» и «правам человека», когда там отстреливают самых популярных политиков и кандидатов в президенты?

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Поэтому когда Госдеп США возьмется в очередной раз кого-то поучать, ему просто надо ответить «Заткнитесь!».

Как общественный деятель и один из лидеров общественного мнения я решительно осуждаю попытку покушение на экс-президента США Дональда Трампа», – добавил эксперт.