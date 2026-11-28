Экспорт Азербайджана за январь–октябрь 2026 года составил $27,92 млрд, сообщает Государственный таможенный комитет. Из этой суммы на нефтегазовый сектор пришлось $20,86 млрд, а на ненефтяной экспорт — $7,06 млрд. При этом товарная структура поставок позволяет увидеть, какие направления обеспечивают валютные поступления страны помимо традиционных энергоносителей.

Одной из наиболее заметных позиций ненефтяного экспорта стало золото. За первые десять месяцев года Азербайджан экспортировал 26,04 тонны этого металла на сумму $3,83 млрд.

Газ по-прежнему обеспечивает значительную часть экспортной выручки.

В нефтегазовом секторе основную роль играют сырая нефть и природный газ. За отчетный период экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, составил $12,16 млрд. Поставки природного газа в газообразном состоянии достигли $7,93 млрд.

На другие нефтепродукты, включая нефтяной кокс, битум и отдельные продукты переработки, приходится существенно меньшая доля экспортной выручки.

Помимо золота, в экспортной корзине Азербайджана выделяются промышленные товары.

За январь–октябрь экспорт азотных удобрений составил $142,8 млн, алюминия и изделий из него — $244,1 млн, пластмасс и изделий из пластмассы — $281,8 млн.

В частности, экспорт полиэтилена в первичных формах достиг $95,8 млн, полипропилена — $50,7 млн, сополимеров пропилена — $67,8 млн.

Экспорт метанола (метилового спирта) составил $96,8 млн, цемента — $43,7 млн, электроэнергии — $18,4 млн.

Отдельно выделяется экспорт хлопка: поставки хлопкового волокна составили $156,9 млн, хлопчатобумажной пряжи — $38,8 млн.

В аграрной экспортной корзине заметные позиции занимают овощи и фрукты. За первые десять месяцев года их экспорт составил $751,6 млн.

В частности, экспорт фундука достиг $140 млн, томатов — $180,5 млн, картофеля — $29,7 млн, яблок — $50,3 млн, хурмы — $51,9 млн, гранатов — $19,9 млн.

Экспорт сахара составил $124,1 млн, продуктов переработки овощей и фруктов — $30,1 млн, растительных и животных жиров и масел — $29,4 млн.