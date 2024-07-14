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Журналисты New York Post раскритиковали охрану Трампа

Журналисты New York Post раскритиковали охрану Трампа

У охраны кандидата в президенты Дональда Трампа нет ресурсов для пресечения атаки снайперов. Работу сотрудников службы безопасности раскритиковали журналисты New York Post.

Политик путешествует по стране с небольшой группой сотрудников Секретной службы. Уровень его охраны и близко не соответствует защите действующего президента, такого как Джо Байден. Как отмечают источники издания, представители Трампа просили о дополнительных ресурсах, но их просьба осталась без внимания.

Трамп не получает средств противодействия нападению и снайперской защите. У него отсутствует авиационное прикрытие, что делает его уязвимым, отмечают эксперты. В результате открывший огонь на выставочной площадке Батлер Фарм получил практически беспрепятственный обзор позиции бывшего президента.

После того, как стрелок обнаружил себя, команда контрснайперов открыла ответный огонь с крыши другого здания недалеко от того места, где находился Трамп — за зрительскими трибунами. Однако к тому времени 20-летний Томас Мэтью Крукс успел поразить несколько человек, в том числе и самого президента.

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