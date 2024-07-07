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Киев получит почти сотню британских ракет Brimstone

Киев получит почти сотню британских ракет Brimstone

Министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал новый пакет помощи Украине, который будет включать 90 ракет Brimstone, сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

«Хили объявил, что Великобритания предоставит стране [Украине] новый пакет помощи», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте правительства, он будет включать:

250 тыс. боеприпасов 50-го калибра;
90 противотанковых ракет Brimstone;
50 небольших военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;
40 машин для разминирования;
10 артиллерийских орудий AS-90;
61 бульдозер для строительства оборонительных позиций;

Хили также пообещал поставить обещанную в апреле 2024 года помощь в течение следующих 100 дней.

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