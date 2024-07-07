Киев получит почти сотню британских ракет Brimstone

Министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал новый пакет помощи Украине, который будет включать 90 ракет Brimstone, сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.
«Хили объявил, что Великобритания предоставит стране [Украине] новый пакет помощи», — говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте правительства, он будет включать:
250 тыс. боеприпасов 50-го калибра;
90 противотанковых ракет Brimstone;
50 небольших военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;
40 машин для разминирования;
10 артиллерийских орудий AS-90;
61 бульдозер для строительства оборонительных позиций;
Хили также пообещал поставить обещанную в апреле 2024 года помощь в течение следующих 100 дней.