Что сулит миру возможный ядерный удар по Украине? Отвечает академик Адиль Гарибов

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Судя по заявлениям политиков стран, напрямую или косвенно вовлеченных в российско-украинский конфликт, угроза ядерной войны становится все более реальной. Например, в ответ на заявление главы польского МИДа Радослава Сикорского о том, что в случае использования Россией ядерного оружия США предупредили Москву касательно ударов по их позициям, бывший российский президент Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X написал, что «Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла». Таким образом, то, что еще пару лет назад считалось невозможным, то есть угроза применения ядерного оружия, теперь кажется реальным.

Прокомментировать вопрос влияния такого ядерного удара на Южный Кавказ и непосредственно на Азербайджан Minval.az попросил академика, члена Президиума НАНА, бывшего директора Национального центра ядерных исследований Адиля Гарибова.

– Если, не приведи Господь, ядерное оружие все же будет применено в ходе российско-украинской войны, то скажется ли это на Азербайджане?

– Прежде всего, хотел бы отметить, что сегодня в мире ядерного оружия не просто много, а чрезвычайно много. Если мы вспомним губительные последствия той бомбы, которая называлась «Малыш» и была применена при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, и сравним ее мощность с мощностью сегодняшних стратегических ядерных бомб, разрушительная сила которых в тысячи, десятки тысяч раз больше, то увидим, что вред, который они причинят, будет несопоставимо больше. Атомная бомба взрывается несколькими способами. В одном случае она достигает земли и взрывается после этого и такое оружие называется наземным, а в другом случае – это бомба атмосферного применения, и она разрывается примерно в двух километрах над поверхностью земли. Но поскольку сегодня доставка таких бомб до места взрыва предусматривает не специальные воздушные борта, а ракеты-носители, то такое оружие в большинстве случае будет взрываться уже непосредственно на поверхности земли.

Как я уже сказал, в мире сегодня такого оружия чрезвычайно много, однако примерно 60% из них обладает Россия. Причем речь идет как о тактическом, так и стратегическом оружии. Даже не называя точное количество этого оружия, само наличие большей ее части у России уже отвечает на вопрос о том, зачем НАТО или другие государства – партнеры Альянса не начинают с ней ядерную войну.

Вопрос в огромном потенциале ядерного оружия у России. Плюс ее доставка до места взрыва упрощается благодаря тому, что Россия обладает ракетами, способными преодолевать 5-10 тысяч километров, а это означает возможность бомбардировки любого места на планете. Но стоит учесть, что если будет применено такое оружие, то может последовать ответ в виде аналогичного ядерного удара и в этом случае войну выиграет лишь государство, обладающее большей территорией. Чем больше территория, тем больше шансов на то, что часть ее населения все же выживет. Малые государства, соответственно, можно полностью накрыть 10 бомбами стратегического значения, что полностью истребит проживающих там людей. Исходя из этой логики, опасения европейских стран вполне понятны, поскольку большинство из них не обладают большими территориями и люди там проживают компактно. Это и объясняет ту осторожность, с которой они подходят к вопросу ядерной войны. А США при этом чувствует себя посвободнее, поскольку весьма проблематично доставить до ее территории ядерную боеголовку. И к тому же, они обладают достаточно высоким уровнем системы противовоздушной обороны. И наконец, США – вторая в мире страна по ядерному потенциалу, которая обладает и военными базами в Европе, где расположены центры по запуску таких ракет. Вот почему в вопросе использования атомного оружия более свободно себя чувствуют именно США и Россия. Вопрос упирается в большие территории и потенциал, которым эти страны обладают. При этом все прогрессивное человечество и главы особенно европейских государства понимают, что практически нет никаких шансов на их победу в ядерной войне.

Другой вопрос, как применение ядерного оружия скажется в целом на окружающей среде и соседних странах. Если мы говорим о возможности применения оружия стратегического значения, то, как известно, он сопровождается появлением соответствующего гриба с огромным диаметром, от которого на все окружающее пространство в аэрозольной форме осаждаются радиоактивные вещества. Разрушающая сила ударной волны или тепловой удар будут ограниченными, настолько, что такого рода взрыв на территории Украины не грозит Азербайджану серьезными последствиями. При этом известно, что после Чернобыльской катастрофы в ряде мест на побережье Каспия и в особенности в Ленкоранском районе были выявлены определенные последствия. Например, было высоким содержание стронция в чае с этого региона. Так что загрязнение до нас вполне может дойти, но оно не будет таким уж высоким.

Может быть другое: например, ядерная война примет относительно затяжной характер и по России будет нанесен ответный удар. Тогда степень загрязнения увеличится. Но я все равно не верю, что Россия может пойти на такой шаг. Это может произойти, если НАТО введет войска на территорию Украины и тогда Россия, возможно, использует тактическое ядерное оружие, а затем другие виды оружия массового поражения. Здесь стоит отметить, что у России достаточно много водородных бомб, и, конечно же, бомб на основе урана 235 и урана 238. Полагаю, что если война в Украине не станет разрастаться, то Россия никогда не применит свое ядерное оружие. А если применит, и война все же перейдет на ядерный уровень, то у европейских государств нет совершенно никаких шансов. Но НАТО, России и главам европейских государств стоит подумать над следующей фразой: в мировой войне не будет победителей. Это не просто слова. Япония до сих пор не устранила последствия той ядерной бомбардировки, которая продолжает отражаться на состоянии здоровья населения и окружающей среды.

– Будем исходить из плохого сценария. Если будет применена хотя бы одна бомба, то защитят ли горы Большого Кавказа от ядерного заражения страны региона?

– Если будет применена одна такая бомба, то радиационное заражения будет не в тех объемах, что ее можно будет почувствовать. Чернобыльская трагедия – катастрофа совсем другого уровня. Там происходил выброс из активной зоны в окружающую среду, а при использовании бомбы, вредные вещества станут распространяться по поверхности земли в зоне поражения. И очень низка вероятность того, что они дойдут и до нас. Если что и просочится, то в мизерных количествах. Даже после чернобыльской катастрофы мы здесь ничего не почувствовали и заражение почвы удалось обнаружить совершенно случайно, в ходе соответствующего анализа почвы на радиацию. Так что населению Азербайджана беспокоиться не о чем. Если, конечно, нас не вовлекут в эти войны, и такое оружие не взорвется в непосредственной близости от нашей страны.

– Вы сказали, что мощность нынешних бомб в тысячу и десятки тысяч раз превосходит оружие, которым бомбили Хиросиму и Нагасаки. Значит, встает вопрос о сейсмических последствиях применения такого оружия…

– Когда в Семипалатинске или в Атлантическом океане испытывали ядерное оружие, то наши регистрационные приборы их фиксировали. Эти взрывы увидят все сейсмостанции в мире. Но в ощутимой степени мы толчки не почувствуем. Да, в ближайших к Украине странах может свалиться пара тройка устаревших зданий без прочной опоры, но это не будет сильным землетрясением.

– Если не ошибаюсь, в 1980-ых годах была опубликована книга академика Арбатова о последствиях ядерной войны. Там говорится, что если такое произойдет, то Землю на протяжении 50 лет будет обволакивать облако из пепла и дыма. Но его исследования базируются на периоде, когда в мире не было столько мощного оружия. Сейчас дела обстоят еще хуже?

– Да, есть такое исследование. Он исследовал климатические последствия ядерной войны на Земле. Но он подразумевал одновременное использование всего ядерного оружия в мире. Он был сильным ученым. Но даже сейчас использование такого оружия приведет к климатическим явлениям. Понимающие это главы государств не должны допускать использования такого оружия. Малая искра и применение лишь одного такого оружия может привести к тому, что процесс станет массовым, и предугадать заранее, кто и куда нанесет удар, очень сложно. А значит, невозможно просчитать и последствия ядерного удара.

Рауф Насиров