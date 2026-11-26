Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв главы германской дипломатии Йоханна Вадефуля изменить Конституцию Армении «беспардонным вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

«Решения по Конституции – исключительно за армянским народом, без подсказок извне», – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, добавив, что «позиция Германии в этом вопросе неуместна».

Кроме того, представитель российского МИД прокомментировала заявления Вадефуля о сближении Еревана и Баку с Евросоюзом.

«За словами о «сближении Еревана и Баку с ЕС» Москва видит попытку вытеснить Россию с Южного Кавказа», – заявила она.

Напомним, 21 ноября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что для окончательного подписания мирного соглашения с Азербайджаном Армении необходимо изменить действующую Конституцию или принять новую. При этом он подчеркнул, что решение по этому вопросу остается внутренним делом Армении.