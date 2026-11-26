Председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян сопоставил позицию бывшего президента Левона Тер-Петросяна по вопросу упоминания Декларации о независимости в конституции страны в 1994 и 2026 годах, усмотрев в нынешних взглядах экс-главы государства проявление беспринципности.

В опубликованном видеообращении Рубинян напомнил, что в 1994 году проект конституции, не содержавший в преамбуле ссылки на Декларацию о независимости, встретил сопротивление оппозиции. Тогда представители власти объясняли свою позицию тем, что включение положений, утративших актуальность, может закрепить философию постоянного конфликта.

При этом у правящей силы не было конституционного большинства в две трети голосов, поэтому Тер-Петросян пытался найти компромисс. Он предлагал одновременно вынести на голосование два проекта конституции и даже обещал уйти в отставку, если победит вариант оппонентов.

В итоге до референдума дело не дошло: компромисс был достигнут за счет уступки самого президента, и ссылку на Декларацию о независимости все же внесли в преамбулу.

По словам Рубиняна, в 2026 году ситуация во многом повторяется, однако политические роли изменились. Теперь Тер-Петросян находится в оппозиции и отстаивает позицию, против которой выступал, будучи президентом. Именно эту перемену взглядов Рубинян расценивает как проявление беспринципности.