Президент США Дональд Трамп считает, что договориться об урегулировании войны между Россией и Украиной можно уже в ближайшее время. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае он призвал прекратить боевые действия в Европе и выразил надежду, что «между Россией и Украиной удастся достичь соглашения, причем как можно скорее».

«Я действительно считаю это вполне возможным», – написал Трамп.

Он назвал продолжающиеся боевые действия «полной кровавой бойней». Кроме того, американский президент сообщил, что накануне вечером проинформировал генсека НАТО Марка Рютте о переговорах с российским коллегой на встрече в Мар-а-Лаго.