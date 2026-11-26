Лидеры Евросоюза (ЕС) согласовали кандидатуру бывшего главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка, сообщает 20minutos.

На этом посту он должен сменить Кристин Лагард, которая объявила о досрочном уходе с 7 февраля 2027 года. Ее полномочия истекали в октябре того же года.

Однако процедура назначения пока не завершена. Для окончательного утверждения кандидатуры предстоят консультации с Европарламентом и самим ЕЦБ.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Нидерланды, ранее выдвинувшие на эту должность бывшего главу своего Центробанка Клааса Кнота, готовы поддержать общий подход европейских лидеров к распределению трех вакантных мест в исполнительном совете ЕЦБ.

По словам собеседников агентства, это означает, что в Гааге «смирились» с тем, что высший пост в европейском центробанке достанется Эрнандесу де Косу.