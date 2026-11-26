Международная федерация футбола (ФИФА) подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к части личной и служебной информации организации, сообщает The Athletic со ссылкой на ее представителя.

«ФИФА может подтвердить, что стала жертвой преступной кибератаки, в результате которой был получен несанкционированный доступ к ограниченному набору личной и деловой информации. ФИФА тесно сотрудничает с соответствующими органами, включая правоохранителей», – говорится в заявлении.

В федерации также осудили «незаконное получение и публикацию информации, особенно персональных данных».

«Такие действия представляют собой серьезное и неприемлемое нарушение конфиденциальности и могут иметь серьезные последствия для соответствующих лиц», – добавил представитель ФИФА.

По данным The Athletic, ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Handsome Boy Hacking Club (HBHC). Ее участники утверждают, что похитили более 12 Гб данных, в том числе удостоверения личности, иммиграционные документы, финансовую отчетность, юридические материалы и внутреннюю документацию руководства.

Как отмечает издание, хакеры проникли в систему, выдав себя за сотрудников ФИФА. При этом атака не была связана с системным или техническим сбоем.

Объем похищенной информации составляет менее 0,1% от общего массива данных федерации. Утечка не затронула документы, связанные с несостоявшимся проектом FIFA Forward Enterprise – инициативой президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже прав на чемпионаты мира частным инвесторам, которую критиковали как скандальную.