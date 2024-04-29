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Тайсон отказался от наркотиков и секса

Тайсон отказался от наркотиков и секса

У Майка Тайсона и видеоблогера Джейка Пола состоится настоящий боксерский поединок. По крайней мере, в этом уверяет легендарный в прошлом боксер.

По словам бывшего абсолютного чемпиона в тяжелом весе, он проводит полноценный тренировочный лагерь перед боем с 27-летним шоуменом.

«Сейчас я веду дисциплинированный образ жизни: вот уже 6 недель я не курю траву и не занимаюсь сексом. Я не делал этого с самого детства. Я ненавижу отсутствие возможности курить. Но я делаю это так, словно мне это нравится. Ненавижу, что не могу спать со своей женой, но делаю это так, как мне это нравится», – приводит слова Тайсона talkSPORT.

Бой Тайсона и Пола намечен на 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США. К моменту его проведения экс-абсолютному чемпиону мира исполнится уже 58 лет.

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