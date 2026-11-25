Футбольные команды азербайджанского «Сабах» и испанской «Барселоны» определились со стартовыми составами на матч V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, который в среду пройдет в Баку.

На поле команды выйдут в следующих сочетаниях:

«Сабах»: Стас Покатилов (капитан), Стив Солве, Рахман Дашдамиров, Кристиан Нвачукву, Умарали Рахмоналиев, Хаял Алиев, Иван Лепиница, Тимотеуш Пухач, Эривалдо Алмейда, Ксандер Северина, Ду Кейрос, Аким Зедадка.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Алехандро Бальде, Гави, Фермин Лопес, Педри, Габриэл Жезус, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Жерар Мартин, Френки де Йонг (капитан), Жюль Кунде.

Матч состоится на Бакинском олимпийском стадионе. Старт назначен на 21:45.