После выхода из тюрьмы Дани Алвес устроил грандиозную вечеринку

87 Просмотров

Дани Алвес устроил громкую вечеринку сразу, как вышел из тюрьмы под залог. Легендарный бразильский футболист встретился с друзьями и родными. Как сообщает издание Record, гости развлекались до пяти часов утра.

При этом все собравшиеся опровергали, что встретились отпраздновать освобождение экс-защитника Барселоны.

Формально мероприятие было посвящено не выходу игрока на свободу, а дню рождения его отца.

Напомним, ранее стало известно, что Алвес приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел 30 декабря 2022 года. Жертва утверждала, что Алвес заманил ее в туалет VIP-секции ночного клуба в Барселоне, а затем заставил заняться сексом.