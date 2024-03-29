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После выхода из тюрьмы Дани Алвес устроил грандиозную вечеринку

После выхода из тюрьмы Дани Алвес устроил грандиозную вечеринку

Дани Алвес устроил громкую вечеринку сразу, как вышел из тюрьмы под залог. Легендарный бразильский футболист встретился с друзьями и родными. Как сообщает издание Record, гости развлекались до пяти часов утра.

При этом все собравшиеся опровергали, что встретились отпраздновать освобождение экс-защитника Барселоны.

Формально мероприятие было посвящено не выходу игрока на свободу, а дню рождения его отца.

Напомним, ранее стало известно, что Алвес приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел 30 декабря 2022 года. Жертва утверждала, что Алвес заманил ее в туалет VIP-секции ночного клуба в Барселоне, а затем заставил заняться сексом.

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