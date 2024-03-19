Минобороны Франции обвинило Нарышкина в провокации

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Министерство обороны Франции назвало «безответственной провокацией» высказывания главы российской Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о французских военных на Украине. Ранее Сергей Нарышкин предположил, что французское правительство уже готовит войска для переброски на Украину, численность военного контингента составит 2 тыс. человек.

«Маневр, организованный директором российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным, еще раз иллюстрирует систематическое использование Россией дезинформации. Мы считаем подобные провокации безответственными»,— говорится в заявлении французского Минобороны (цитата по Reuters).