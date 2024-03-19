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Нарышкин: Войска Франции в Украине станут приоритетной целью

Нарышкин: Войска Франции в Украине станут приоритетной целью

Франция уже готовит контингент для отправки в Украину, на начальном этапе он составит около 2 000 военных. Об этом говорится в заявлении главы СВР России Сергея Нарышкина.

Руководитель СВР РФ также отметил, что французское воинское подразделение в Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил.

Франция давно не знала таких потерь, какие понесли французы в Украине, отметил Нарышкин.

«Как неофициально признают во французском Министерстве вооружённых сил, подобных потерь за рубежом страна не знала со времён войны в Алжире во второй половине XX века», — говорится в комментарии директора разведслужбы.

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