Нигер мог расторгнуть военное соглашение с США из-за Ирана

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Власти США обвинили Нигер в подготовке к сделке о предоставлении Ирана доступа к месторождениям урана, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, это обвинение могло стать причиной, по которой Нигер разорвал военное соглашение с США.

Собеседники WSJ отметили, что в середине марта в Нигер прибыла делегация США, в том числе помощник госсекретаря по вопросам Африки Молл Фи и глава Африканского командования американских вооруженных сил Майкл Лэнгли. В ходе визита они выразили обеспокоенность из-за сотрудничества Нигера и Ирана по вопросу добычи урана, пишет газета.

По данным WSJ, в феврале переговоры Ирана и Нигера «глубоко продвинулись». По словам одного из источников, стороны подписали предварительное соглашение. Два других собеседника отмечают, что сделка не согласована окончательно.