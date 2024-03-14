СМИ пишут об увольнении Герасимова с поста главы Генштаба ВС России |
Анкара и Москва обсудили ситуацию на Южном Кавказе |
Легион «Свобода России» намерен дойти до Москвы |
ОЗА осудила антиазербайджанскую клевету Европарламента |
Начался визит президента Албании в Азербайджан (фото) |
Cпецпредставитель Китая: Под руководством Ильхама Алиева Баку добился внушительных успехов |
Европарламент поддержал возможное членство Армении в ЕС и призвал Ереван не помогать России в обходе санкций |
Алиев и Йылдырым подчеркнули успешное развитие братских и дружеских отношений между странами (фото, видео) |
Зарубежные СМИ широко осветили визит Токаева в Азербайджан |
Главное Армия

СМИ пишут об увольнении Герасимова с поста главы Генштаба ВС России

СМИ пишут об увольнении Герасимова с поста главы Генштаба ВС России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов, вероятно, был уволен со своей должности. Об этом пишет российское медиа SOTA.

Журналисты обратили внимание, что на официальном портале нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства, который предполагает согласование кандидатуры «врио начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником В.Познихиром».

Ранее эту должность занимал Валерий Герасимов. Причина появления врио вместо него остается неизвестной, отмечают российские журналисты.

«Учитывая, что на портале опубликован проект документа, речь вряд ли может идти об отпуске Герасимова: к моменту согласования постановления отпуск должен был бы уже закончиться», — говорится в сообщении медиа.

Последняя информация о деятельности Герасимова была опубликована 26 февраля: по данным Минобороны, он провел ряд награждений.

Генерал-полковник ВС РФ Виктор Познихир занимает должность первого заместителя начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России.

Теги:
Из этой рубрики
СМИ пишут об увольнении Герасимова с поста главы Генштаба ВС России
Армия

СМИ пишут об увольнении Герасимова с поста главы Генштаба ВС России

2024/03/14, 01:07
В Чехии озвучили сроки поставок снарядов в Украину
Армия

В Чехии озвучили сроки поставок снарядов в Украину

2024/03/14, 01:00
"Байрактар Акынджы" завершил испытания сверхзвуковой ракеты (видео)
Армия

«Байрактар Акынджы» завершил испытания сверхзвуковой ракеты (видео)

2024/03/14, 00:44
США пока не решили наращивать ядерный арсенал
Армия

США пока не решили наращивать ядерный арсенал

2024/03/14, 00:16
Иран обсудил военные связи с Арменией
Армия

Иран обсудил военные связи с Арменией

2024/03/13, 22:01
Дания намерена в обязательном порядке привлечь женщин в армию
Армия

Дания намерена в обязательном порядке привлечь женщин в армию

2024/03/13, 20:11
ЦАХАЛ ударил по центру ООН в Газе (видео)
Армия

ЦАХАЛ ударил по центру ООН в Газе (видео)

2024/03/13, 18:52
СМИ: При ударе по авиазаводу в Таганроге был поврежден А-50
Армия

СМИ: При ударе по авиазаводу в Таганроге был поврежден А-50

2024/03/13, 18:37
В Отдельной общевойсковой армии отработали борьбу с беспилотниками (фото и видео)
Армия

В Отдельной общевойсковой армии отработали борьбу с беспилотниками (фото и видео)

2024/03/13, 11:13