СМИ пишут об увольнении Герасимова с поста главы Генштаба ВС России

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов, вероятно, был уволен со своей должности. Об этом пишет российское медиа SOTA.

Журналисты обратили внимание, что на официальном портале нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства, который предполагает согласование кандидатуры «врио начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником В.Познихиром».

Ранее эту должность занимал Валерий Герасимов. Причина появления врио вместо него остается неизвестной, отмечают российские журналисты.

«Учитывая, что на портале опубликован проект документа, речь вряд ли может идти об отпуске Герасимова: к моменту согласования постановления отпуск должен был бы уже закончиться», — говорится в сообщении медиа.

Последняя информация о деятельности Герасимова была опубликована 26 февраля: по данным Минобороны, он провел ряд награждений.

Генерал-полковник ВС РФ Виктор Познихир занимает должность первого заместителя начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России.