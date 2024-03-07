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Украина получит более 10000 британских дронов

Украина получит более 10000 британских дронов

Великобритания выделила дополнительные 125 миллионов фунтов стерлингов (160 млн долларов), которые пойдут на финансирование более 10000 дронов для Украины.

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, сообщает Sky News.

К ним относятся FPV-дроны, 1000 дронов для одностороннего нападения, а также наблюдательные и морские дроны.

Этот шаг последовал за объявлением в прошлом месяце о том, что Великобритания возглавит международную коалицию по поставке дронов в Украину.

Министр обороны Грант Шаппс сказал, что усиливает обязательства Британии по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поступают непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании прямо с заводов на передовую.

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