Украина получит более 10000 британских дронов

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Великобритания выделила дополнительные 125 миллионов фунтов стерлингов (160 млн долларов), которые пойдут на финансирование более 10000 дронов для Украины.

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, сообщает Sky News.

К ним относятся FPV-дроны, 1000 дронов для одностороннего нападения, а также наблюдательные и морские дроны.

Этот шаг последовал за объявлением в прошлом месяце о том, что Великобритания возглавит международную коалицию по поставке дронов в Украину.

Министр обороны Грант Шаппс сказал, что усиливает обязательства Британии по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поступают непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании прямо с заводов на передовую.