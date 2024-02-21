Турецкий истребитель пятого поколения Kaan совершил первый полет (видео)

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Турецкий истребитель пятого поколения Kaan совершил свой первый полет.

Об этом сообщил телеканал TRT.

Отмечается, что полет прошел успешно. Изначально первый полет Kaan планировался на конец декабря прошлого года, но был перенесен в связи с необходимостью проведения наземных тестов.

Самолет взлетел с авиабазы Мюртед близ Анкары и после недолгого тестового полета вернулся на базу. Официального заявления со стороны производителя или властей пока не поступало. При этом некоторые турецкие политики поздравляют в соцсетях с этим достижением. В частности, гендиректор Turkish Airlines Биляль Экши подчеркнул, что «Kaan полетел, он полетел».