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Остин отрицает вывод войск США из Сирии

Остин отрицает вывод войск США из Сирии

США не планируют выводить войска из Сирии, несмотря на удары по американским базам, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.

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«То, что произошло за прошедшие две недели, не побуждает нас думать о выводе войск из Сирии», – сказал он, отвечая журналистам на вопрос о том, рассматривают ли США такой вариант действий.

Он напомнил, что при этом Вашингтон обсуждает с Багдадом вопрос дальнейшего присутствия американского контингента в Ираке.

«Результат таких обсуждений станет ясным с течением времени», – добавил он.

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