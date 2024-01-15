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США подтвердили удар хуситов по судну у берегов Йемена (обновлено)

США подтвердили удар хуситов по судну у берегов Йемена (обновлено)

19:35 Американские военные сообщают, что противокорабельную баллистическую ракету выпустили хуситы. Судно не сообщало о значительных повреждениях и продолжает свой путь, заявили в Командовании США.

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19:06 Хуситы подбили у берегов Йемена американский грузовой корабль, плавающий под флагом Маршалловых островов. Согласно информации «Аль-Джазиры», в результате ракетного удара возник пожар на складе корабля, но грузовое судно осталось работоспособным.

О пострадавших не сообщается. Военный источник, приближенный к хуситам, сообщил «Аль-Джазире»: «Корабль подвергся нападению после того, как проигнорировал сделанные ему предупреждения».

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18:37 Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о попадании ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден.

По его данным, удар был нанесен с воздуха. Других подробностей инцидента пока нет. В UKMTO рекомендовали судам проявлять бдительность при навигации в этом районе.

В свою очередь британская компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, сообщила, что судно могло принадлежать США и ходить под флагом Маршалловых Островов. По предварительной информации, которую приводит агентство Reuters, экипаж сухогруза не пострадал. В Ambrey предположили, что атака могла быть совершена йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» в ответ на бомбардировки со стороны США и Великобритании.

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