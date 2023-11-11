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Политолог: США поддерживают Израиль из-за опасений перед его лобби в Вашингтоне

Политолог: США поддерживают Израиль из-за опасений перед его лобби в Вашингтоне

Политолог Джон Миршаймер выразил мнение, что Соединённые Штаты поддерживают Израиль из-за опасений перед израильским лобби в Вашингтоне.

Об этом он сказал на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, президент США Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш-старший, отлично понимают, что если перейти дорогу израильскому лобби, то можно заплатить за это политическую цену.

Миршаймер добавил, что было время, когда Израиль был важным стратегическим союзником Соединённых Штатов, но в настоящее время поддержку Вашингтона нельзя объяснить только стратегическими соображениями, особенно на фоне того, «как Израиль обращается с палестинцами».

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