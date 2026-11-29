Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко выразила недовольство действиями Киева во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после атаки украинских сил на российские суда в ливийском порту Бенгази, пишет Corriere della Sera.

По данным издания, еще до разговора с украинским лидером Мелони призналась своему окружению, что находится «в отчаянии» из-за его заявлений. А когда ее соединили с Зеленским, премьер сказала, что «действительно сыта по горло» его действиями.

Поводом для недовольства стало заявление Зеленского о том, что Киев действовал при атаке в координации с западными союзниками. Глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг эту информацию, подчеркнув, что Рим не получал предупреждений о готовящейся операции. Министр обороны Гвидо Крозетто также заявил, что об атаке не знали ни Италия, ни другие европейские союзники.

Позднее Зеленский подтвердил, что операция в Ливии прошла без предварительного согласования с европейскими партнерами. Во время разговора Мелони выразила обеспокоенность действиями украинских сил, заявив, что они нарушили суверенитет Ливии и могут привести к распространению конфликта на Средиземноморье.

Автор Corriere della Sera отмечает, что атака затронула и интересы самой Италии. Речь идет не только о рисках для ее позиций в Средиземноморье, но и о возможных последствиях для правительства Мелони внутри страны накануне парламентских выборов 2027 года.

Ливия имеет стратегическое значение для Италии как поставщик энергоносителей и важный транспортный узел. Кроме того, итальянская компания Eni ведет там деятельность в сфере добычи углеводородов.

22 ноября украинские беспилотники атаковали ливийский порт Бенгази. В результате сгорел и затонул российский корвет «Меркурий». Позже заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни расценил действия Украины, взявшей на себя ответственность за атаку, как равносильные объявлению войны ливийскому государству.